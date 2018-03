JAKARTA - Portal berita di bawah naungan MNC Group, Okezone.com, memenangkan penghargaan penghargaan WOW Brand 2018. Okezone.com berhasil meraih Award Silver untuk kategori Portal Berita Online di penghargaan bergengsi yang diadakan oleh MarkPlus, Inc, sebuah perusahaan konsultan marketing Indonesia.

Managing Director Okezone.com Rady Rafly menyatakan, capaian ini tentu membanggakan bagi portal berita yang kini memiliki 70 juta page views setiap bulannya.

"Penghargaan ini sangat baik, bahwa upaya yang kita lakukan sepanjang 2017 dihargai marketing sebesar Mark Plus Inc," ujar dia di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Baca Juga: MNC Yakin Bakal Dulang Berkah di Tahun Politik

Penghargaan ini, kata dia, tentunya akan semakin memotivasi Okezone.com untuk menjadi media portal yang semakin baik di 2018 sehingga menjadi media terbaik di Indonesia.

"Jadi akan memberikan semangat dan motivasi tambahan untuk teman-teman Okezone. Baik itu dari redaksi, IT, maupun dari content untuk terus membangun Okezone di 2018 guna menangkan hati audiens," ujar dia.

Rady mengaku, persaingan media akan semakin ketat di 2018, karena beriringan dengan perkembangan teknologi maka industri media portal akan semakin berkembang pesat. Namun, ini tidak menyurutkan semangat pihaknya untuk bersaing menjadi media yang terbaik.

Hal ini, katanya dilakukan dengan strategi yang dapat mendorong masyarakat semakin menikmati berita lewat berbagai multimedia.

"Di 2018 kita akan banyak ke video, bagaimana artikel kita akan dibuat dalam bentuk video yang bisa dikonsumsi secara digital. Jadi sekarang itu lebih mudah baca artikel secara Multimedia. Baik itu dari gambar, teks, dari voice, dan sebagainya. Jadi untuk mudahkan audiens kita yang selalu punya mobilitas tinggi," tuturnya.

Dia pun menyatakan, optimistis untuk ke depannya bisa meraih predikat sebagai media terbaik.

"Tentu kita optimistis. Kita berharap di akhir tahun ini bisa menjadi media dengan content yang bisa meraih Gold," pungkasnya.

Untuk diketahui, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi untuk brand dengan tingkat advokasi tinggi yang diberikan kepada 300 brand terpilih dari berbagai lintas sektor dan industri di Indonesia, mulai dari sektor jasa keuangan, transportasi, media dan komunikasi, properti, hingga obat-obatan dan vitamin.

"Di zaman now, semua harus serba sekarang. Ketika konsumen merasa WOW! akan sebuah produk atau layanan, dia akan share pengalamannya kepada yang lain saat itu, alias NOW!. Brand harus memanfaatkan momen tersebut dengan mengintegrasikan kanal online dan offline," kata Founder and Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya dalam sambutannya.

Sebelumnya awal tahun 2018, MarkPlus Insight sebagai pihak penyelenggara melakukan riset terhadap sekitar 5.800 responden di kota-kota besar di Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, sampai Makassar. Terdapat sekitar ribuan brand atau merek yang disebut sebagai responden.

Dari ribuan merek itu, kemudian dilakukan pemeringkatan berdasarkan konsep Brand Advocacy Ratio (BAR). BAR ini digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan mengubah brand awareness menjadi brand advocacy.

Dengan kata lain, berapa banyak orang yang tahu tentang sebuah produk atau merek pada akhirnya merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Semakin tinggi sebuah BAR atau semakin mendekati angka satu, brand tersebut akan semakin tinggi peringkatnya dalam WOW Brand Top 50.

Dari 300 brand ini juga kemudian akan dibuat peringkat 50 brand dengan nilai rekomendasi tertinggi dan di kelompokkan dalam 97 kategori. 300 brand pemenang tersebut diumumkan langsung di ajang WOW Brand Festive Day 2018, di mana setiap brand yang namanya muncul dalam daftar akan mendapatkan penghargaan Indonesia WOW Brand 2018. (kmj)