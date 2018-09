JAKARTA - Sistem pembayaran nontunai yang saat ini berlaku di beberapa SPBU PT Pertamina (Persero) diharapkan bisa berkembang. Dengan demikian ke depan, sistem tersebut bisa diberlakukan di SPBU seluruh Indonesia.

“Sistem pembayaran nontunai ini merupakan inovasi yang sangat baik dari Pertamina. Kita harus dukung supaya terus berkembang,” kata pengamat ekonomi Pantun Bukit dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa, Jakarta (25/9/2018).

Menurut Pantun, pembayaran nontunai di SPBU sangat besar manfaatnya bagi perekonomian nasional. Antara lain, membantu Pemerintah untuk memantau jumlah uang yang beredar secara online. Misalnya saja, jumlah transaksi per hari, semua bisa dicatat melalui sistem tersebut.

“Hal ini tentu berbeda jika pembayaran dilakukan tunai, di mana banyak transaksi yang tidak tercatat,” lanjutnya.

Karena itulah, menurut Pantun, sistem pembayaran nontunai sekaligus bisa menurunkan jumlah para spekulan. Dan pada akhirnya, tentu bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah dengan baik.

“Apalagi sistem tersebut diberlakukan di SPBU dimana setiap orang pasti membutuhkan BBM. Jadi, kalau sistem pembayaran nontunai dimulai dari SPBU, maka secara perlahan bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia,” jelas Pantun.

Selain itu, dengan mengurangi penggunaan uang kartal (uang tunai) semaksimal mungkin, maka bisa membuat perekonomian nasional menjadi lebih efisien. Untuk itulah Pantun berharap, ke depan seluruh sektor ekonomi juga akan mengikuti langkah Pertamina dalam menerapkan sistem pembayaran non tunai.

Sistem pembayaran non tunai di SPBU, untuk saat ini diterapkan di berbagai SPBU di Jawa dan Sumatera Barat. Terakhir, pekan ini Pertamina meluncurkan Jalur Non Tunai (JNT) pembelian BBM di SPBU 14.251.518 Pisang, Kota Padang. Pemberlakukan sistem pembayaran tanpa uang cash tersebut bukan yang pertama. Saat mudik 2018, BUMN tersebut sudah membuka layanan pembayaran non tunai di berbagai SPBU di Pulau Jawa.

Guna mendukung sistem pembayaran non tunai tersebut, selain menggandeng BRI, Pertamina juga bekerja sama deengan penyedia layanan perbankan, seperti Mastercard. Melalui berbagai kerja sama tersebut, Pertamina berharap bahwa target untuk menerapkan sistem pembayaran non tunai tersebut di SPBU di seluruh Indonesia, bisa tercapai.

