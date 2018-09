JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan, Pemukiman dan Perkotaan dan Kota Aljazair Abdelwahid Temmar di Algiers ibukota Aljazair.

Dilansir Okezone dari Twitter resmi Kementerian PUPR, Rabu (26/9/2018), dalam pertemuan ini Basuki optimistis bahwa banyak peluang kerja sama saling menguntungkan bagi kedua negara dalam bidang infrastruktur.



Basuki pun menyempatkan untuk meninjau lapangan lokasi proyek PT Wijaya Karya yaitu pembangunan 1.700 unit Logement (Rumah Susun) yang berada di Baraki dan El Harrach, Provinsi Alger.

“Kebanggaan bagi Kementerian PUPR melihat kiprah PT Wijaya Karya di Aljazair. Untuk teknis pekerjaan, kualitas pekerjaan tidak perlu diragukan. You are in the right hand, you can sleep well,” ujarnya.

Terdapat empat proyek pembangunan rumah yang tengah dikerjakan di Aljazair dengan total nilai Rp2,1 triliun dan melibatkan sebanyak 480 orang pekerja yang dimulai pekerjaannya September 2017.

