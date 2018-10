NEW YORK - Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB).

Pengutan ini setelah Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan bebas baru menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) pada Minggu 30 September 2018.

Perjanjian perdagangan bebas baru, yang disebut Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) akan membantu menghilangkan ketidakpastian sehingga mendukung sentimen pasar. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Tercatat, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,17% menjadi 95,301 pada akhir perdagangan.

Data yang dikeluarkan oleh Institute of Supply Management, indeks pembelian manajer (PMI) sektor manufaktur Amerika Serikat turun menjadi 59,8 pada September dari 72,1 pada bulan sebelumnya, gagal memenuhi ekspektasi sebesar 71,3.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke 1,1575 dolar AS dari 1,1610 dolar AS pada sesi sebelumnya, pound Inggris turun menjadi 1,3037 dolar AS dari 1,3039 dolar AS di sesi sebelumnya, dan dolar Australia naik menjadi 0,7226 dolar AS dari 0,7223 dolar AS.

Dolar AS dibeli 113,97 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga naik menjadi 0,9841 franc Swiss dari 0,9792 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2786 dolar Kanada dari 1,2921 dolar Kanada.

