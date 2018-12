NUSA DUA - Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi kuat di tahun 2019. Optimisme ini mengacu dari penelitian The Future of Global Economic Landscape and the Implication for Emerging Countries, John Hawksworth (PWC UK).

Senior Representative/Minister-Counsellor, Financial, Australian Treasury Overseas Representation in China, David Woods menyarankan agar Indonesia tidak mengikuti model pertumbuhan ekonomi China. Pasalnya, model ekonomi China ini tidak cocok untuk semua negara termasuk Indonesia.

"Memang ekonomi China tumbuh pesat tapi ada beberapa hal dari perkembangan ekonomi China yang tidak cocok diterapkan untuk semua negara, termasuk Indonesia. Yaitu rusaknya lingkungan karena kegiatan industri, meningkatnya ketimpangan ekonomi. Dan pengalaman China itu bukan model yang cocok bagi semua negara," terang David Woods di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12/2018).

Menurut dia, agar Indonesia bisa menjadi negara maju harus memfokuskan diri pada perbaikan sumber daya manusia. Karena SDM adalah kunci bagi transformasi ekonomi Indonesia.

Baca juga: Kebijakan Fiskal Mulai Tampakkan Hasil, Defisit Perlahan Membaik

Tren demografi dan cepatnya kemajuan teknologi menunjukkan pentingnya sumber daya manusia. Akan tetapi karena rendahnya investasi pada sumber daya manusia di masa lalu, Indonesia mengalami masalah rendahnya kesehatan penduduk, besarnya angkatan kerja yang tidak terampil, dan ketimpangan gender.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan. Melanjutkan reformasi sisi supply dan demand dari program pengembangan sumber daya manusia dengan mempercepat pengurangan stunting, reformasi pendidikan, reformasi program asuransi kesehatan.

"Diharapkan dengan berbagai kebijakan tersebut akan meningkatkan Human Capital Index Indonesia," tandasnya. (Rina Anggraeni/Sindonews)

(wdi)