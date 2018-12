TANGERANG SELATAN - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) British Petroleum (BP) telah beroperasi hampir 2 pekan di Jalan Raya Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel).

Namun pantauan di lokasi terlihat, masih sedikitnya para pengendara yang datang melakukan pengisian bahan bakar.

SPBU BP baru dibuka pada Rabu 28 November 2018. Pom bensin ini merupakan hasil kerjasama antara PT AKR Corporindo dan BP, perusahaan asal Inggris yang terkenal dengan produk Castrol.

Ini adalah pertama kali beroperasinya SPBU BP di Indonesia. Terdapat 4 jenis bahan bakar yang disediakan, yaitu BP 90 yang dijual dengan harga Rp9.950 per liter, BP 92 dengan harga Rp10.800 per liter, BP 95 dengan harga per liter Rp12.350, dan BP diesel Seharga Rp12.150 per liter.

Menurut salah satu pegawainya, bahan bakar yang disediakan di SPBU BP berbeda kualitasnya dengan bahan bakar yang umumnya dijual. Selain itu, terdapat pula pelayanan khusus bagi kendaraan konsumen yang datang.

"Kalau diisi menggunakan bahan bakar ini, lebih ringan tarikan kendaraannya, selain itu kami ada pelayanan membersihkan kaca mobil konsumen yang datang. Jadi saat konsumen mengisi bahan bakar, nanti ada petugas yang membersihkan kaca mobil dari debu," ungkap petugas SPBU yang tak mau disebut namanya kepada Okezone, Senin (10/12/2018) sore.

Sayangnya, saat akan ditanyakan lebih dalam mengenai sepinya konsumen yang datang, Supervisor SPBU BP di lokasi enggan memberikan keterangan. Dia menyarankan, agar langsung mengonfirmasi hal itu ke kantor pusatnya di Jakarta.

"Kita enggak berani kasih keterangan, karena kemarin sudah diarahkan agar langsung ke pusat," jelas Supervisor yang tak mau namanya disebutkan itu.

Salah satu konsumen yang mengisi bahan bakar jenis BP 90, Jaissy Rohman mengaku baru kali ini mencoba mengisi bahan bakar di SPBU BP. Informasi yang diperolehnya, kualitas bahan bakarnya lebih baik bagi sistem pengapian sepeda motornya.

"Saya juga baru dapat info dari internet saja. Ini dikasih struk juga. Bisa dibilang coba-coba sih isi bahan bakar di sini," kata Jaissy.

