JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memberikan penjelasan terkait harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak turun. Di mana sebelumnya, harga minyak turun sekitar 2% pada hari perdagangan Jumat, 14 Desember 2018, terbebani oleh jatuhnya pasar saham AS.

"Jadi harga BBM itu kan kita evaluasi. Kita kan banyak urusannya. Produknya banyak. Ada PSO dan Non PSO. kita mash review, kaji dulu. Perkembangan fluktuasi harga minyak yang di upstream (hulu)," ujar Sekretaris Perusahaan Pertamina Syahrial Mukhtar di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin. (17/12/2018).

Tapi, lanjut dia, yang perlu dipahami yaitu harga di downstream (hilir) tidak otomatis harga di upstream bergerak. Di mana Pertamina basisnya Mean of Platts Singapore (MOPS). Bukan acuan WTI atau Brent.

"Ini lagi kita review. Tiba-tiba naik lagi gimana. Ini kan kebijakan kita bagaimana menyikapi fluktuasi ini. ini perlu kajian. Bulan depan bergerak enggak," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya butuh waktu untuk melihat pergerakan dan proyeksi harga berapa dan kemana. Dan akan mereview, selama dua pekan sampai sebulan. "Apabila harganya begini terus ya nanti kita sesuaikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Harga minyak turun sekitar 2% pada hari perdagangan Jumat, terbebani oleh jatuhnya pasar saham AS. Sementara data ekonomi yang lemah dari China menunjukkan permintaan bahan bakar yang lebih rendah di importir minyak terbesar dunia.

Melansir Reuters, Sabtu (15/12/2018), minyak mentah brent berjangka turun USD1,17 menjadi USD60,28 per barel, kehilangan 1,90%. US crude futures West Texas Intermediate (WTI) kehilangan USD1,38 untuk menetap di USD51,20 per barel, kehilangan 2,62%. Patokan global Brent membukukan kerugian mingguan hampir 2,3%, sementara WTI turun hampir 2,7%.

