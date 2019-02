JAKARTA – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Shell turun sekira Rp600 per liter. Harga BBM ini mengikuti pergerakan harga minyak dunia yang di evaluasi setiap dua minggu sekali.

Apalagi kini tren harga minyak dunia sedang turun hingga 2% pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Pasalnya, pasar menghadapi kekhawatiran bahwa pertumbuhan permintaan global akan melambat di tahun mendatang.

Rebound dari posisi terendah akhir Desember tampaknya terhenti di tengah kekhawatiran bahwa perang dagang antara AS dan China akan berlanjut, membebani permintaan. Pasar juga menghadapi kemungkinan bahwa produsen-produsen minyak tidak akan mematuhi sepenuhnya pemotongan yang disepakati tahun lalu.

Baca Juga: Penyebab Harga BBM Tetap Stabil walau Harga Minyak Dunia Fluktuatif

Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret merosot USD1,37 menjadi menetap pada USD52,64 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk penyerahan April turun USD1,06 menjadi ditutup pada USD61,63 per barel di London ICE Futures Exchange. Demikian dikutip Antaranews, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

"Koreksi terhenti, terutama karena kekhawatiran tentang pertumbuhan permintaan," kata Gene McGillian, direktur Riset Pasar di Tradition Energy di Stamford, Connecticut. "Tampaknya ada ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi dengan pembicaraan perdagangan, dengan pertumbuhan ekonomi global dan permintaan di tahun mendatang," katanya.

Lalu kapan PT Pertamina (Persero) menurunkan lagi harga BBM non subsidinya? Seperti Pertamax Cs pada awal Januari yang turunnya beragam.

Sementara Direktur Pemasaran Retail, Mas’ud Khamid menambahkan, penyesuaian BBM Non Subsidi tersebut berlaku mulai Sabtu tanggal 5 Januari 2019 pukul 00.00 waktu setempat. Adapun jenis BBM yang mengalami penyesuaian harga adalah dari mulai Pertalite hingga Pertamax.

Harga baru yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda-beda. Karena dipengaruhi oleh perbedaan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di masing-masing daerah.

Baca Juga: Harga BBM Shell Turun hingga Rp600/Liter

Untuk Pertalite Pertalite turun sebesar Rp 150 per liter. Sedangkan Pertamax turun sebesar Rp 200 per liter.Kemudian Pertamax Turbo turun sebesar Rp 250 per liter. Lalu Dexlite dan Dxex turun masing-masing Rp200 dan Rp100 per liter.

Sebagai gambaran, berikut harga BBM Non Subsidi bulan Januari kemarin untuk wilayah Jabodetabek:

Pertalite, dari Rp7.800 jadi Rp7.650

- Pertamax, dari Rp10.400 jadi Rp10.200

- Pertamax Turbo, dari Rp12.250 jadi Rp12.000

- Dexlite, dari Rp10.500 jadi Rp10.300

(fbn)