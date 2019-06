JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah. Rupiah masih bertahan di level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (13/6/2019) pukul 17.05 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 39 poin atau 0,27% ke level Rp14.280 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.241 per USD – Rp14.280 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda itu melemah 45 poin atau 0,31% ke level Rp14.275 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.230 per USD – Rp14.275 per USD pada hari ini.

Seperti yang diberitakan Okezone sebelumnya, Rupiah melemah bersamaan dengan penguatan dolar AS. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,33% menjadi 96,9989 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan di New York, euro jatuh menjadi USD1,1286 dari USD1,1332 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2687 dari USD1,2722 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,6926 dari USD0,6959.

Dolar AS dibeli 108,50 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,49 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9956 franc Swiss dari 0,9918 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3332 dolar Kanada dari 1,3286 dolar Kanada.

(dni)