NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve yang sedang berlangsung.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), panel penentuan kebijakan bank sentral AS, memulai pertemuan dua hari pada Selasa 18 Juni 2019 dan akan berakhir pada Rabu waktu setempat.

Pelaku pasar sedang menunggu keputusan dan proyeksi ekonomi FOMC, yang akan diumumkan pada Rabu sore waktu setempat. Para investor akan mencari petunjuk tentang potensi penurunan suku bunga tahun ini. Demikian seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Pada Selasa 18 Juni 2019 para pedagang memperkirakan probabilitas 24,2% untuk penurunan suku bunga pada Juni, sementara peluang pelonggaran moneter pada pertemuan FOMC berikutnya pada Juli lebih dari 85%, menurut alat FedWatch CME Group.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,08% menjadi 97,6414 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1194 dolar AS dari 1,1217 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2560 dolar AS dari 1,2537 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6874 dolar AS dari 0,6851 dolar AS.

Dolar AS dibeli 108,44 yen Jepang, lebih rendah dari 108,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0000 franc Swiss dari 0,9987 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3382 dolar Kanada dari 1,3415 dolar Kanada.

