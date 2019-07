JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini. Rupiah kembali dekati level Rp14.000-an per USD

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu (24/7/2019) pukul 9.16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 37 poin atau 0,27% ke Rp14.022 per USD. Rupiah sudah bergerak di kisaran Rp13.992-Rp14.022 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 40 poin atau 0,29% ke Rp14.020 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.985 per USD-Rp14.020 per USD.

Seperti diketahui, Kurs dolar AS menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), mendekati level tertinggi lima minggu terhadap sekeranjang mata uang lain, setelah Presiden Donald Trump dan anggota parlemen AS mencapai kesepakatan dua tahun mengangkat batas atau pagu pinjaman pemerintah untuk menutupi pengeluaran.

Mengutip laman antaranews, Jakarta, Rabu (24/7/2019), Departemen Keuangan AS sekarang dapat meningkatkan pinjaman jangka pendek untuk membangun kembali tumpukan uang tunai yang telah turun menjadi sekitar USD195 miliar dari USD423 miliar pada akhir April, kata analis Morgan Stanley.

Peningkatan pinjaman AS akan mengurangi uang dalam sistem perbankan, yang dipandang akan mendukung greenback.

