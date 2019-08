JAKARTA – PT MNC Insurance mencatatk perolehan premi bruto sebesar Rp446,3 miliar di Semester I-2019. Premi bruto nit usaha MNC Group ini tumbuh 14% dibandingkan dengan periode yang sama di 2018.

Direktur Utama MNC Insurance Sylvy Setiawan menyampaikan, beberapa produk andalan seperti Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Property dan Aneka telah menjadi penopang pertumbuhan di Semester 1 2019.

Sehingga performa perseroaan telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh perseroan,” ujarnya, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Performa ini juga di dukung dengan pertumbuhan yang signifikan di hasil investasi MNC Insurance. Dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018, hasil investasi bertumbuh sebesar 231%. Adapun Portfolio investasi perusahaan meliputi reksadana sebesar 40%, obligasi sebesar 28%, saham sebesar 17% dan deposito sebesar 15%.

Selain itu, hingga pertengahan tahun 2019 ini MNC Insurance telah meraih beberapa penghargaan untuk performa yang diberikan di tahun 2018 seperti :

1.“Infobank 20th Insurance Award” yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank Asuransi Berpredikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan 2018 kategori Asuransi Umum Berpremi Bruto Rp250 – di bawah Rp500 Miliar.

2.“Infobank Digital Awards 2019” yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank Peringkat 1 Kategori Asuransi Umum Konvensional Premi Bruto 250 – di bawah Rp500 Miliar Best Overall Peringkat 3 kategori Perusahaan Asuransi Umum Corporate Brand MNC Insurance

3.“Indonesia Enterprise Risk Management Award VIII, 2019” yang diselenggarakan oleh Economic Review 2nd - The Best Risk Management 2019 kategori General Insurance asset di bawah Rp5 Triliun.

4. “8th Indonesia Insurance Award 2019” yang diselenggarakan oleh Economic Review 2nd – The Best General Insurance Company 2019 Kategori Non Public Company asset di bawah Rp5 Triliun.

“Memperhatikan tren positif kinerja hingga semester 1 tahun 2019 ini, kami akan terus konsisten dalam penerapan strategi bisnis yang telah dicanangkan sebelumnya dengan mengembangkan produk – produk andalan dan saluran pemasaran yang ada. Pengembangan di sisi teknologi terus kami lakukan untuk menunjang perbaikan layanan untuk nasabah” lanjut Sylvy Setiawan. Salah satu produk andalan yang mengalami pertumbuhan adalah Asuransi Kendaraan Bermotor. Perluasan akses pembelian secara online turut berkontribusi dalam peningkatan minat masyarakat terhadap produk ini. Selain akses pembelian tentu saja akses pelaporan dan pengajuan klaim dan layanan derek 24 jam serta perbaikan di bengkel resmi (authorized workshop) menjadi faktor yang terus mendukung pertumbuhan produk andalan ini. Ke depannya MNC Insurance berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pelayanannya untuk kenyamanan nasabah dan optimis untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis memenuhi target premi bruto hingga Rp662 miliar.