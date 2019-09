JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka inflasi bulan Agustus 2019 pada hari ini. Angka inflasi di Agustus diprediksi masih stabil di level rendah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan inflasi pada Agustus 2019 diprediksi berada dikisaran 0,20% (month to month). Angka ini lebih rendah dari inflasi pada Juli yang mencapai 0,31%.

“Prediksi inflasi berkisar 0.20% (mtm) prediksi inflasi secara tahunan 3.53% (year on year),” ujarnya saat dihubungi Okezone, Senin (2/9/2019).

Menurut Piter, inflasi bulan ini dipicu oleh kenaikan harga cabai keriting merah. Kenaikan memang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini dikarenakan datangnya musim kemarau.

“Pemicunya kenaikan harga cabai keriting merah yang terdampak musim kemarau panjang. Cabai merah memang 3 bln terakhir naik terus,” jelasnya.

Selain itu lanjut Piter, inflasi Agustus juga didorong oleh biaya pendidikan. Mengingat bulan agustus sudah masuk kepada tahun ajaran baru.

“Selain disebabkan kenaikan harga cabai merah inflasi juga didorong oleh biaya pendidikan sehubungan dengan tahun ajaran baru,” ucapnya. Sementara itu untuk harga pangan yang biasa menyumbang inflasi seperi beras dan telur relatif stabil. Bahkan khusus telur, justru mengalami penurunan. “Sedangkan harga-harga seperti beras relatif stabil, sedangkan komoditas telur, daging ayam mengalami penurunan,” jelasnya.