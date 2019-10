JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti hari ini melakukan upacara serah terima jabatan (sertijab) kepada Edhy Prabowo. Edhy pun resmi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga: Menteri KKP Tetap Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo: Saya Hanya Penggantinya

Dalam acara sertijab ini, Susi Pudjiastuti memberikan kata sambutan. Menurutnya perubahan dalam politik itu hal biasa dan dirinya senang yang menggantikannya bukan orang asing.

"Saya senang pengganti di KKP ini bukan orang asing. Di mana saya sering ketemu pak Edhy. Seperti pada saat rapat kerja di DPR. Bahkan kami pernah ngopi bareng. Jadi perjuangan KKP yang saya bangun tidak akan hilang," ujar dia di Gedung KPP Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Baca Juga: Senyum Enggar Lepas Jabatan Mendag ke Agus Suparmanto

Menurut dia, tidak ada yang menggembirakan selain di KKP. Di mana KKP ini, kata susi, merupakan my passion the last 5 years. Menurutnya, dalam 5 tahun terakhir ini, masyarakat selalu membahas laut.

"KKP ini dulu tidak dikenal. Tapi saat ini paling banyak diomongkan orang-orang," ungkap dia.

Dia menambahkan Presiden Jokowi pada waktu mengangkatnya menjadi menteri bilang. Akan akan menjadi menteri yang akan membuat terobosan. "Maka itu saya terobos semua" tutur dia.

Pantauan Okezone, terlihat pada saat bersalaman dengan seluruh karyawan KKP, Susi Pudjiastuti sangat terharu. Bahkan matanya pun memerah. Di mana dirinya didampingi oleh putrinya.