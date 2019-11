NEW YORK - Mata uang Dolar sedikit berubah pada perdagangan Selasa (12/11/2019) waktu setempat. Hal ini usai Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya pada hari Selasa tidak memberikan perincian baru tentang keadaan perang dagang pemerintah dengan China.

Melansir Reuters, New York, Rabu (13/11/2019), dolar mengalami kenaikan moderat pada awal perdagangan. Akan tetapi, di akhirnya menetap di 98,310 terhadap sekeranjang enam mata uang. Kenaikan hingga 0,11% tersebut dibandingkan pada sesi siang di 98,304 usai Trump memberikan pernyataan.

Berbicara di The Economic Club of New York, Trump malah membidik sekali lagi di Federal Reserve. Di mana dirinya mengeluhkan bahwa Amerika Serikat memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada negara-negara maju lainnya.

"Beri aku beberapa. Beri aku uang itu. Saya ingin uang itu. Federal Reserve kami, tidak membiarkan kami melakukannya," ujar Trump.

Pidato itu sangat dinantikan oleh pasar valuta asing, yang telah bergerak dengan berita utama perdagangan. Kurangnya perincian tentang perdagangan itu sendiri dilihat oleh beberapa orang sebagai sinyal pesimistis.

"Saya kira kita tidak belajar sesuatu yang baru dari pidato Trump. Satu-satunya hal yang mungkin baru adalah bahwa ia tidak mengumumkan tanggal dan waktu untuk upacara penandatanganan. Di mana pasar berharap untuk itu, harapan-harapan itu pupus, ”kata Greg Anderson, kepala strategi valuta asing global di BMO Capital Markets.

Dolar terangkat pekan lalu ketika komentar dari kementerian perdagangan China ditafsirkan sebagai tanda kemajuan dalam mengembalikan China-AS. Tarif menyebabkan pedagang membuang mata uang safe-haven seperti yen. Namun, ketidakpastian kembali terjadi pada hari Jumat ketika Trump mengatakan bahwa dia tidak setuju untuk mengurangi tarif. Yuan Tiongkok lepas pantai melemah terhadap dolar pada 7,018, turun 0,17%. Ambang 7 yuan per dolar disilangkan untuk pertama kalinya pada bulan Agustus. Yuan juga melemah pada Selasa sebelumnya karena kerusuhan politik di Hong Kong dan setelah data ekonomi yang lemah di China daratan.