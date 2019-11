JAKARTA - Presiden Jokowi mengibaratkan kondisi perekonomian dengan berbagai film. Setelah 'Game of Thrones' dengan Winter is Coming dan 'Avengers' dengan 'Thanos', kini kondisi ketidakpastian global diibaratkan seperti film 'Cast Away'.

Film 'Cast Away' merupakan film keluaran 2001, yang diperankan oleh Tom Hanks. Film itu bercerita tentang sebuah pesawat yang jatuh di sebuah pulau dan di sana hanya ada satu orang saja yang bisa bertahan hidup. Menurut Jokowi, film tersebut sama persis dengan kondisi perekonomian global saat ini.

Berikut ini fakta-fakta Presiden Jokowi yang mengibaratkan perekonomian Indonesia dengan film ‘Cast Away’.

1. Masing-masing negara melakukan berbagai cara untuk bisa bertahan dari tekanan global.

“Saya melihat tiga nilai tadi kalau kita adaptasi itu ada film Cast Away. Aktornya itu masih saudara saya itu si Tom Hanks,” ujarnya dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Hotel Rafles, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, dari film tersebut ada tiga kunci mengapa pemeran utamanya yakni Chuck Noland yang diperankan oleh Tom Hanks ini bisa bertahan hidup.

2. Kunci pertama adalah bagaimana harus bisa bertahan di tengah kesulitan yang datang.

Hal ini juga sama dengan kondisi perekonomian global saat ini. Menurut Jokowi, seluruh negara harus mampu bertahan atau perekonomian tetap tumbuh meskipun ekonomi global masih gonjang-ganjing.

“Pertama itu harus mampu bertahan di tengah kesulitan. Nah Chuck Noland mengalami ini. Jadi mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa dirinya,” katanya.

3. Kunci kedua adalah harus mencari sumber-sumber baru untuk mendukung dirinya agar tetap bisa tetap hidup. Dalam kaitannya dengan perekonomian, masing-masing negara harus bisa mencari inovasi-inovasi baru untuk bisa dijual ke negara lainnya. “Kedua mampu mencari sumber-sumber baru untuk mendukung dalam upaya bertahan hidup,” ucapnya. 4. Kunci ketiga, bagaimana harus tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam kaitannya dengan perekonomian juga demikian. Menurut Jokowi, jangan sampai jika ada tekanan eksternal selalu pesimistis. Menurutnya, ucapan pesimistis tersebut justru tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. “Enggak ada teman. Sampai buat orang-orangan diajak bicara di dalam cast away tadi,” ucapnya.