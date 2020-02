JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% (year on year/yoy) sepanjang 2019. Realisasi ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang sebesar 5,17%.

Sementara, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2019 tercatat sebesar 4,97%. Lebih rendah dari pertumbuhan kuartal IV-2018 yang sebesar 5,17%, begitupula dari pertumbuhan di kuartal III-2019 yang sebesar 5,02%.

Menurut Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan, turunya pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2019 di bawah 5% menggambarkan semakin beratnya persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

"Hadirnya kabinet baru yang hingga akhir 2019, telah bekerja dua bulan lebih, ternyata belum mampu membuat berbagai gebrakan yang dapat menyulut optimisme perekonomian. Sehingga realisasi pertumbuhan bisa lebih tinggi," ujar dia di Restoran Rantang Ibu Indef Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Padahal siklus pertumbuhan ekonomi triwulan IV sering memberi harapan bagi akselerasi perekonomian. Pasalnya, ada perayaan Natal dan libur akhir tahun di akhir triwulan IV.

"Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan IV di dua tahun terakhir. Di mana pada triwulan IV-2017 ekonomi tumbuh 5,19% yoy dan pada triwulan IV-2018 sebesar 5,18%," ungkap dia.

Bahkan, dalam 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi triwulan IV hampir selalu di atas 5% yoy. Tercatat hanya lima kali triwulan IV tumbuh di bawah 5% yoy. "Seperti tahun, 2001, 2002, 2003, 2016 dan 2019," tandasnya.