JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka inflasi Februari 2020. Diprediksi inflasi pada bulan tersebut masih terkendali dan berada di angka rendah.

Pengamat Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, angka inflasi di Februari 2020 diperkirakan 0,16% (month to Month/MtM). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 0,39%.

"Adapun inflasi tahunan per bulan Januari diperkirakan mencapai 2,86% (year on year/yoy) dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,68% you," ujarnya kepada Okezone, Senin (3/3/2020).

Menurut Joshua, inflasi di Februari disebabkan oleh perlambatan inflasi barang bergejolak. Sementara itu, harga dari barang-barang yang diatur oleh pemerintah cenderung turun.

Inflasi harga bergejolak masih didorong oleh kenaikan beberapa harga komoditas pangan misalnya saja harga bawang putih naik 44,12% MoM. Lalu ada juga bawang merah yang naik 5,70% dan cabai merah yang naik 5,14% MoM.

"Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas pangan yang cenderung menurun seperti cabai rawit yang turun 7,38%. Lalu ada juga telur ayam yang turun 1,13%," jelas Joshua.

Sementara penurunan dari harga barang yang diatur oleh pemerintah disebabkan oleh kembali menurunnya harga Pertamax pada awal bulan Februari. Hal ini menyusul adanya pelemahan pada harga minyak dunia. "Inflasi inti cenderung stabil di kisaran 2,88%YoY dari bulan sebelumnya yang tercatat" jelasnya.