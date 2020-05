JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia merupakan salah satu yang termurah di Asia Tenggara (Asean). Bahkan tidak hanya di Asean tetapi juga dibandingkan dengan beberapa negara di dunia.

"Jadi, harga BBM di sini merupakan salah satu yang termurah diantara negara-negara ASEAN. Ddman beberapa negara di dunia," ujar dia dalam rapat kerja secara virtual bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Beberapa harga BBM yang lebih murah dibanding negara lain di Asean antara lain untuk bensin RON 95. Indonesia menerapkan harga Rp9.650 per liter, sementara Singapura Rp21.317 per liter. Kemudian Malaysia memberikan harga Rp4.299 per liter. Hal itu dikarenakan pemerintahnya memberikan subsidi untuk penggunaan Bensin RON 95.

"Lalu Thailand menerapkan harga Rp11.302 per liter, Vietnam sebesar Rp7.812 per liter, Filipina sebesar Rp12.532 per lier," ungkap dia.

Dia menjelaskan untuk Laos, Myanmar dan Kamboja masing-masing menerapkan harga Rp16.122, Rp4.506 dan Rp9.850 per liter.

"Selain untuk Bensin RON 95, kami juga mencatat perbedaan harga pada Solar CN 51. Namun untuk jenis bahan bakar ini, Indonesia belum termasuk yang termurah," jelas dia

Dia menambahkan, berdasarkan data harga Solar CN 51 di Indonesia berkisar Rp9.850 hingga Rp10.200 per liter. Lalu Singapura sebesar Rp17.450 per liter, Malaysia sebesar Rp4.815, Thailand sebesar Rp9.793 per USD. Ada juga Vietnam yang memberikan harga berkisar Rp6.398 hingga Rp6.521. Sementara di Filipina harga BBM jenis Solar CN 51 diperdagangkan pada harga Rp10.103 per USD. Kemudian Laos, Myanmar dan Kamboja masing-masing memberikan tarif harga pada Rp13.103, Rp4.610 dan Rp9.850 per liter. "Apabila solar, kita memang lebih tinggi. Namun kita sudah pertahankan harganya cukup lama pada saat harga di negara lain jauh lebih tinggi," tandas dia.

