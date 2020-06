JAKARTA - Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 175.4 juta orang. Pertumbuhannya dalam satu tahun terakhir pun cukup signifikan, yaitu 17% atau sejumlah 25 juta pengguna baru. Dalam 175 juta pengguna internet tersebut, 91%-nya adalah pengguna sosial media dengan pertumbuhan 8% atau 12 juta pengguna dalam kurun setahun.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menggelar Digital and Technology Sharing and Training dengan untuk membangun daya saing perusahaan.

Baca Juga: Pengusaha Muda: Tidak Mudah Hadapi Covid-19

"Pada acara kali ini, kita banyak sharing seputar UMKM go digital dengan program dari Amazon Web Series dan beberapa narasumber lain. Tentunya setelah sharing dan training ini, HIPMI akan membantu memberikan pendampingan pada UMKM. Ke depannya UMKM harus bisa bertransformasi ke dunia digital karena untuk survive pada kondisi sekarang perlu kreativitas," ujar, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Anggawira dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/6/2020)..

Country Manager dari Amazon Web Services Indonesia, Gunawan Susanto menyatakan UMKM di Indonesia harus bertransformasi ke digital untuk menjangkau pelanggan baru.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan Data Nyata Tekanan Covid-19 di Dunia Usaha

“Bila sekarang orang tidak bisa ke toko, maka kita harus pikirkan cara baru untuk menjangkau customer. Sekarang untuk membangun di cloud kami sudah sangat mudah dan murah,” ujar Gunawan Susanto.

Gunawan menyampaikan bahwa perlu adanya komitmen dari CEO perusahaan dan budaya dari startup atau UMKM tersebut untuk menerapkan ekosistem digital.

"Transformasi digital membutuhkan komitmen dari seluruh aspek perusahaan. Transformasi bukan hanya sekadar beli dan memakai teknologi baru, tapi juga menerapkannya dalam business process, berinovasi, dan memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik," ungkap dia Gunawan.

Sedangkan, Ketua Hubungan Media BPP HIPMI Anthony Leong, menambahkan HIPMI dan AWS ke depannya akan melakukan serial dialog dan pelatihan untuk membantu UMKM Indonesia

"Kita hadir memberikan edukasi pendampingan kepada masyarakat dan juga UMKM. Kondisi pandemi sekarang butuh sinergitas antar stakeholder bantu perekonomian nasional. Quality product is king, how to marketing is queen. Ini harus diterapkan oleh para pelaku UMKM," tandas dia.