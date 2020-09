JAKARTA - Ancaman deflasi dan lesunya konsumsi di Indonesia semakin nyata. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang membuat sektor konsumsi terancam karena perekonomian yang menurun.

Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, saat ini Indonesia mengalami deflasi karena dari sisi permintaan dan daya beli terus menurun.

"Kalau kita lihat dari berbagai data yang ada, deflasi saat ini lebih karena dari sisi permintaan yang semakin drop atau daya beli masyarakat yang semakin menurun. darimana datanya? yang pasti sampai pertengahan Agustus penjualan ritel kita masih negatif. Artinya apa? artinya memang permintaan yang masih menurun," ujar Enny dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (21/9/2020).

Meskipun sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam stimulus, Enny mengibaratkan beragam stimulus seperti peluru, di mana pelurunya banyak tapi tidak sesuai sasaran maka akan terasa percuma.

"Jadi, peluru itu harus tetap sasaran sekali pun hanya punya lima peluru kalau peluru nembaknya jitu, sasarannya tepat ya menjadi efektif. Tapi kalau pelurunya banyak dan nembak masih asal-asalan dan sasarannya masih cari-cari ya akhirnya banyak yang meleset," kata dia.

"Seperti kalau kita lihat dengan terjadinya daya beli masyarakat yang masih terus mengalami penurunan artinya masih terjadi ketidakefektifan dari berbagai macam program pemulihan ekonomi dan stimulus ekonomi," sambungnya.

