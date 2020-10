NEW YORK - Harga minyak mengalami rebound pada perdagangan Selasa (13//10/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan data ekonomi China yang kuat mengimbangi kembalinya kenaikan pasokan.

Namun, kenaikan tersebut terbatas karena perkiraan untuk pemulihan yang lambat dalam permintaan minyak global. Hal ini dikarenakan kasus virus Corona yang semakin meningkat.

Baca juga: Harga Minyak Anjlok Hampir 3% karena Produksinya Kembali Berjalan

Melansir CNBC.com, Jakarta, Rabu (14/10/2020), minyak mentah berjangka Brent naik 72 sen, atau 1,7% menjadi USD42,44 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate ditutup 77 sen, atau 1,95%, lebih tinggi pada USD40,20 per barel. Pada hari Senin, kedua benchmark turun hampir 3%.

China, importir minyak mentah terbesar dunia, menerima 11,8 juta barel per hari (bph) minyak pada September, naik 5,5% dari Agustus dan naik 17,5% dari tahun sebelumnya, tetapi masih di bawah rekor tertinggi 12,94 juta bpd di Juni, data bea cukai menunjukkan.

Baca juga: Badai Raksasa Mendekat, Harga Minyak Dunia Melonjak 3%

“Harga minyak, yang mengalami pukulan cukup keras pada hari sebelumnya, mencari titik terang dan Selasa menawarkan hal itu,” kata analis pasar minyak senior Rystad Energy Paola Rodriguez-Masiu.

Badan Energi Internasional (IEA) - yang menasihati pemerintah Barat tentang kebijakan energi - mengatakan dalam World Energy Outlook bahwa dalam skenario utamanya, vaksin dan terapi dapat berarti ekonomi global pulih pada 2021 dan permintaan energi pulih pada 2023.

Tetapi di bawah "skenario pemulihan yang tertunda," dikatakan bahwa pemulihan permintaan energi didorong kembali ke tahun 2025.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga memperkirakan pemulihan permintaan yang lebih lambat pada hari Selasa.

Dalam laporan bulanan, disebutkan permintaan minyak akan naik 6,54 juta barel per hari tahun depan menjadi 96,84 juta barel per hari, 80.000 barel per hari kurang dari yang diharapkan sebulan lalu.

Pembatasan sosial diperketat di Inggris dan Republik Ceko untuk memerangi meningkatnya kasus COVID-19, dan Perdana Menteri Prancis Jean Castex mengatakan dia tidak dapat mengesampingkan penguncian lokal.

Di sisi pasokan, pekerja telah kembali ke anjungan Teluk Meksiko AS setelah Delta Badai dan pekerja Norwegia ke rig lepas pantai setelah mengakhiri pemogokan.

Menteri energi dari Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pada hari Selasa bahwa produsen minyak OPEC + akan tetap pada rencana mereka untuk mengurangi pengurangan produksi minyak mulai Januari.

Anggota OPEC Libya pada hari Minggu juga mencabut force majeure di ladang minyak Sharara.

Total produksi Libya pada hari Senin diperkirakan mencapai 355.000 barel per hari sementara pengembalian penuh ladang Sharara 300.000 barel per hari hampir dua kali lipatnya.