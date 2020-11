NEW YORK - Indeks dolar Amerika Serikat (AS) kembali dilirik investor untuk investasi. Pasalnya, kepercayaan pasar terhadap ekonomi dan perdagangan dunia meningkat setelah adanya data positif dari hasil uji coba vaksin Covid-19 dan prospek Joe Biden menjadi Presiden AS.

Hal tersebut pun membuat pedagang menurunkan investasi pada mata uang yang selama pandemi paling aman, yen Jepang dan membeli mata uang berisiko seperti dolar AS. Dolar AS naik 0,57% menjadi 92,695 terhadap sekeranjang mata uang, setelah minggu lalu menyentuh level terendah di 92,12.

Joe Biden mengumumkan langkah pertamanya sebagai Presiden bahwa hasil uji coba vaksin yang dilakukan Pfizer Inc dan mitranya di Jerman, BioNTech menunjukkan lebih dari 90% efektif menangani Covid. Kabar baik itu pun diyakini menjadi titik balik untuk menghentikan pandemi.

"Berita vaksin memberikan dorongan yang luar biasa untuk selera risiko," kata Analis Pasar di pialang valuta asing Oanda, Ed Moya, dilansir dari Reuters, Selasa (10/11/2020).

Sementara itu, terpilihnya JoeBiden menjadi Presiden AS diharapkan dapat menopang perdagangan internasional dan prospek vaksin virus corona yang sukses dipandang sebagai penarik utama.

Selain terhadap yen Jepang, dolar AS juga naik 0,41% terhadap euro. Pasar menjadi lebih yakin bahwa vaksin dapat membuat ekonomi AS tumbuh cukup cepat dan segera bisa menaikkan suku bunga.

