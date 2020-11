JAKARTA – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mulai mengaktifkan kembali anjungan PHE-12 yang berada 50 kilometer (Km) dari bibir pantai Kabupaten Bangkalan, Madura, Provinsi Jawa Timur.

Anjungan PHE-12 yang terdiri dari 2 sumur yaitu PHE-12 A1 dan PHE-12 A3, berhasil start up pada 16 November 2020 untuk sumur A1 dan 24 November 2020 untuk sumur A3.

Baca Juga: Pertamina Buat Subholding Power & New Renewable Energy, Apa Itu?

Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Taufik Aditiyawarman menjelaskan, pelaksanaan proyek ini menjalankan komitmen OTOBOSOR (on time, on budget, on scope dan on return).

“Kami bersyukur Anjungan PHE 12 ini dapat berproduksi kembali sesuai yang direncanakan. Proyek ini diharapkan dapat menambah produksi migas sebesar 1.000 BOPD bagi PHE WMO," ujar Taufik, dalam keterangannya, Senin (30/11/2020).

Baca Juga: Pertamina-PLN Pastikan Kelistrikan Blok Rokan

Rangkaian kegiatan reaktivasi anjungan PHE-12 ini dimulai sejak 21 Februari 2020 dengan proses First Cut (Jacket fabrication), load out Topside dan Jacket, Sailaway, instalasi Jacket dan Topside serta penyelesaian hook up dan pre-commissioning pada 26 Oktober 2020 yang juga lebih cepat dari rencana target yaitu 7 November 2020.

Pelaksanaan proyek PHE-12 yang berjalan di masa pandemi Covid-19 memiliki tantangan yang tinggi. Selain resiko operasi yang tergolong high risk, tim juga harus ekstra dalam menerapkan protokol kesehatan di lapangan.

General Manager PHE WMO, Dwi Mandhiri menambahkan bahwa sejak First Cut (jacket fabrication) pada Februari lalu hingga Start Up di bulan November 2020, proyek ini dapat dilaksanakan tanpa adanya kecelakaan kerja dengan total 601,603 safe man hours (zero incident) serta tidak ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 (zero Covid-19). “Apresiasi setinggi tingginya kepada semua tim dan semua pihak atas usaha dan kerja kerasnya sehingga proyek berjalan lancar dan aman. Hal ini menunjukkan penerapan K3LL selalu menjadi fokus dan prioritas PHE WMO agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik”, pungkas Dwi Mandhiri. Sementara itu, General Manager PHE WMO, Dwi Mandhiri menambahkan bahwa sejak First Cut (jacket fabrication) pada Februari lalu hingga Start Up di bulan November 2020, proyek ini dapat dilaksanakan tanpa adanya kecelakaan kerja dengan total 601,603 safe man hours (zero incident) serta tidak ditemukan kasus konfirmasi Covid-19 (zero Covid-19). “Apresiasi setinggi tingginya kepada semua tim dan semua pihak atas usaha dan kerja kerasnya sehingga proyek berjalan lancar dan aman. Hal ini menunjukkan penerapan K3LL selalu menjadi fokus dan prioritas PHE WMO agar proyek ini dapat terlaksana dengan baik," pungkas Dwi Mandhiri.