JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan beberapa kebijakan baru dalam program Bantuan Sosial (Bansos). Penyaluran bansos dimulai serentak minggu pertama bulan ini, guna menjaga perputaran ekonomi.

"Meski demikian, terdapat mekanisme khusus untuk beberapa daerah terpencil," tulis Instagram @kemensos, Jumat (1/1/2021).

Baca Juga: 3 Jenis Bansos Cair Awal 2021

Program Keluarga Harapan dianggarkan Rp28,7 triliun untuk diberikan kepada 10 juta keluarga. Program ini disalurkan dalam empat tahap, Januari, April, Juli dan Oktober melalui Bank Himbara.

Baca Juga: 3 Jenis Bansos yang Cair Awal Januari 2021

Program pangan non tunai atau program sembako dianggarkan Rp42,5 triliun dengan sasaran 18,8 juta keluarga. Bantuan diberikan Rp200 ribu per bulan per keluarga. Bantuan ini pun disalurkan mulai Januari hingga Desember.

Bantuan Sosial Tunai (BST) dianggarkan Rp12 triliun dengan sasaran 10 juta keluarga. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300 ribu per keluarga.

BST disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan, Januari sampai April. Bantuan ini untuk wilayah Jabodetabek yang sebelumnya berupa sembako diubah menjadi BST. Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengatakan, Bantuan Sembako pada bulan Februari akan ada mekanisme laporan yang lebih detail dan diperbarui. Sehingga tidak ada lagi pihak yang memotong atau menyelewengkan bantuan dan terdapat mekanisme khusus untuk beberapa daerah terpencil.