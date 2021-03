JAKARTA - Banyak perusahaan yang berencana untuk mengurangi sewa kantornya pada masa sulit ini. Kebanyakan dari mereka akan menegoisasi ulang tentang sewa kantor.

Head of Office Services of Colliers Internasionals Indonesia Bagus Adikusumo mengatakan, dengan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang dikeluarkan banyak perusahaan yang menyadari, bisnis dapat terus beroperasi tanpa mengharuskan semua karyawan untuk melakukan pelaporan langsung ke kantor.

Sehingga secara umum, saat ini banyak perusahaan yang menghadapi situasi di mana ruang kantornya tidak dimanfaatkan secara maksimal akibat pandemi covid-19. Dan memaksa karyawannya untuk menerapkan strategi bekerja dari rumah.

“Banyak perusahaan mencoba mengurangi ruang kantor mereka dan melakukan negosiasi ulang dengan pemiliknya beberapa berhasil mencapai kesepakatan dalam negosiasi ulang dan beberapa tidak,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (28/2/2021).

