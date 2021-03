JAKARTA - Senangnya ketemu tanggal gajian, serasa jadi Sultan sehari! Bisa belanja ini itu sesukanya, tapi tidak jarang ketika memasuki awal bulan uang sudah menipis. Tentu saja menjadi beban tersendiri bagaimana memenuhi kebutuhan 3 minggu ke depan. Situasi seperti ini banyak melanda kita yang terimbas euforia dompet tebal sesaat.

Sebenarnya hal tersebut bisa disiasati dengan menggunakan kartu kredit secara tepat dalam mengelola keuangan. Kita masih tetap bisa memenuhi kebutuhan kita dengan keamanan secara online ataupun berlangganan fasilitas hiburan di rumah, tentunya dengan penawaran mernari dari satu kartu, yaitu Kartu Kredit dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, yang merupakan unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah naungan MNC Group, sebagai solusi pengelolaan keuangan secara pintar.

Solusi diberikan oleh Kartu Kredit MNC Bank agar kamu tetap menjadi Sultan dan merasa tenang setelah melewati hari gajian.

Bagaimana caranya? Tipsnya diberikan oleh Alumnus Institut Teknologi Bandung yang sudah berpengalaman berkarya lebih dari 15 tahun di dunia perbankan, dan terbiasa dengan bisnis kartu kredit,

Titis Satryo Utomo yang menjabat sebagai Credit Card Group Head MNC Bank menyatakan bahwa MNC Bankers bisa melakukan smart spending untuk kebutuhan hiburan di rumah dengan memanfaatkan promo Kartu Kredit MNC Bank di MNC Play maupun MNC Vision, dan promo Kartu Kredit MNC Bank di Shopee dan AladinMall untuk kebutuhan belanja Online, karena promo yang ditawarkan antara lain:

Promo #BetahDiRumah:

- Bayar 7 Bulan sekaligus dapat gratis langganan 5 Bulan untuk MNC Vision atau MNC Play

- Promo 7+5 khusus untuk Kartu Kredit VISA MNC Bank dengan cicilan tenor 12 bulan dan 6 bulan

- Gratis Open All Channel 3 Bulan

- Berlaku untuk pelanggan baru yang baru pertama kali menggunakan Kartu Kredit MNC Bank

- 1 (satu) kartu kredit hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) nomor pelanggan

- Tidak berlaku untuk Kartu Kredit MNC Bank yang sudah mengikuti program promo sebelumnya

- Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

- Berlaku untuk paket berlangganan MNC Vision maupun MNC Play maksimal Rp500.000/bln

- Periode hingga 28 Februari 2022.

Promo #BelanjaDiRumah dengan Shopee:

- Diskon hingga Rp 75.000,- untuk minimum transaksi Rp 500.000

- Voucher dapat digunakan mulai pukul 10.00 – 22.00 WIB dengan kode : MNCFS

- Berlaku untuk semua produk dalam kategori Pakaian Wanita, Tas Wanita, Sepatu Wanita, Pakaian Pria, Tas Pria, Sepatu Pria, Fashion Muslim, Fashion Bayi & Anak, Aksesoris Fashion (kecuali sub-kategori Logam Mulia), Jam Tangan, dan Olahraga & Outdoor di Shopee

- Berlaku untuk 20 pembeli pertama per harinya

- Periode hingga 5 Maret 2021.

Promo #BelanjaDiRumah dengan AladinMall:

- Diskon Rp25.000 untuk produk Aladin Mall minimum transaksi Rp 150.000

- Voucher dapat digunakan mulai pukul 10.00 – 22.00 WIB

- Berlaku untuk pembelian produk apa pun di AladinMall

- Berlaku untuk 300 transaksi pertama selama periode promo

- Berlaku untuk 1x transaksi menggunakan satu kartu, 1 alamat e-mail dan 1 nomor telepon selama periode promo

- Periode hingga 31 Maret 2021.

“Ayo lakukan smart spending setiap bulannya dengan Kartu Kredit MNC Bank dan terhindar dari galau ngarep ketemu lagi tanggal gajian,” ujar Titis, Senin (1/3/2021).

Kartu Kredit MNC Bank Platinum, Gold, atau Motion bisa dimiliki sekarang juga. Selain membuat transaksi menjadi lebih mudah, kartu kredit juga menghemat pengeluaran karena banyak keuntungan dan promo yang ditawarkan. Kartu kredit bisa mempermudah hidup dan keuanganmu dengan catatan kamu bijak menggunakannya.

Kartu Kredit MNC Bank ditujukan agar nasabah pintar mengatur keuangan.

Unduh aplikasi MOTION di Appstore/Playstore untuk kemudahan transaksi dan informasi Kartu Kredit MNC Bank kamu. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center di 1500 188 atau www.mncbank.co.idKartu Kredit MNC Bank, which suits you best!