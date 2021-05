NEW YORK - Dolar AS anjlok ke level pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah data pekerjaan AS sepanjang April di bawah perkiraan. Laporan tersebut pun menurunkan harapan bahwa pemulihan ekonomi akan memicu suku bunga lebih tinggi dan mengangkat dolar.

Angka penggajian nonpertanian naik 266.000 atau lebih sedikit dibandingkan Maret sebanyak 770.000. Laporan Departemen Tenaga Kerja ini juga di bawah perkiraan para ekonom yang disurvei Reuters dengan kenaikan 978.000 pekerjaan.

"Angka tersebut sangat di luar konsensus, sehingga saya pikir ekspektasi pasar akan suku bunga super tinggi dan tekanan pada inflasi akan turun di pinggir jalan, dan itu jelas berarti lebih banyak likuiditas dari The Fed," kata Direktur Pelaksana Strategi Valas BK Asset Management, Boris Schlossberg, dikutip dari Antara, Sabtu (8/5/2021).

Melihat data tersebut, diperkirakan suku bunga AS akan tetap pada level yang sangat rendah untuk beberapa waktu dan menjaga tekanan pada dolar.

Dolar turun 0,63% pada 90,297 terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, setelah turun ke serendah 90,209, terendah sejak 26 Februari, mengikuti data penggajian.

Euro menguat 0,75% terhadap greenback pada USD1,21555 dan pound Inggris naik 0,73% pada USD1,3993. "Ini hanya satu laporan, tetapi ini mengubah pemikiran banyak trader tentang bagaimana pemulihan ini berlangsung," kata Analis Pasar Senior OANDA, Edward Moya.