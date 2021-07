JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan stok dan harga barang kebutuhan pokok aman dan stabil selama pemberlakuan PPKM darurat pada 3 Juli-20 Juli 2021

Dia mencontohkan perbandingan harga antara bulan Juni 2021 dan Juli 2021. Beras premium misalnya, harganya Rp12.400 per kg pada tanggal 2 Juni lalu.

"Dari tanggal 2 Juli hingga hari ini, harganya tidak jauh berbeda, sekarang Rp12.300 per kg," ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Dia mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan gula pasir yang stabil antara Juni dan Juli, dengan harga tetap di Rp13.000 per kg.

"Hal yang sama juga dengan minyak goreng. Yang kemasan sederhana harganya Rp13.900 per liter pada 2 Juni lalu, dan per hari ini harganya Rp14.100 per liter, ada kenaikan sedikit karena tingginya harga CPO pada bulan-bulan sebelumnya," katanya.

Untuk barang-barang lain harganya hampir sama jika dibandingkan bulan lalu, seperti daging sapi yang masih konsisten. Harganya pada hari ini Rp126.000 per kg, sementara bulan lalu berada di posisi Rp126.100 per kg.

Dia mengatakan bahwa barang dan bahan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, kedelai, dan tepung terigu juga konsisten harganya dan stabil. Namun, Lutfi mencatat bahwa ada kendala sedikit dengan naiknya harga cabai. "Untuk cabai merah keriting dan rawit merah ada kenaikan dibandingkan bulan lalu, tetapi tidak perlu khawatir karena Banyuwangi sudah mendekati masa panen sehingga harganya akan terkatrol turun lagi," pungkas Lutfi.