JAKARTA – Investasi saham kini semakin disukai oleh banyak investor. Terlebih lagi, dewasa ini semakin mudah untuk membuka rekening saham yang tentu membuat banyak orang semakin tertarik untuk membuka rekening saham.

Terdapat dua jenis pendekatan strategi investasi saham yang dapat Anda pelajari sebelum terjun langsung ke dunia saham, yaitu growth investing dan value investing.

Growth investing adalah strategi investasi yang berfokus pada pertumbuhan dana. Strategi ini direkomendasikan untuk investor yang menggunakan sebagian kecil dari portofolionya untuk jangka waktu lama. Sedangkan value investing merupakan strategi dalam memilih saham yang undervalued tapi masih berpotensi kuat untuk bisa naik. Biasanya perusahaan sudah stabil dan memiliki fundamental yang baik.

Lalu, manakah yang lebih baik antara growth dan value investing? Tipe investor seperti apakah yang cocok dengan kedua pendekatan investasi tersebut? Bagaimanakah cara penerapan strategi balancing growth dan value investing?

