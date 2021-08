JAKARTA - Selaku perusahaan sekuritas terbaik yang telah memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal untuk menambah pengetahuan nasabahnya. Salah satunya diwujudkan dalam program Instagram Live “Research Corner” yang tayang setiap hari Kamis malam.

Menurut data dari Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 telah mencatatkan pertumbuhan positif untuk pertama kalinya sejak adanya pandemi COVID-19 sebesar 7,07% (yoy).

Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap Penanganan COVID-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, pada pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air berada pada kisaran 5,0 – 5,5% pada 2022.

Pemerintah tengah berusaha untuk mencapai batas atas pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, terutama didukung oleh pertumbuhan investasi.

Lantas, tentu menarik disimak lebih lanjut apa alasan pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi 5,5% di tahun 2022? Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pertumbuhan ekonomi di tahun 2022? Bagaimana dampak dari keadaan makro ekonomi tersebut terhadap geliat potensi profit di bursa saham Indonesia?

Saksikan ulasan selengkapnya malam ini, Kamis (19/08/2021) di program Research Corner yang akan mengangkat tema “Apakah Ekonomi Akan Tumbuh 5,5% di Tahun 2022?” melalui Instagram Live @mncsekuritas. Program ini berlangsung pada pukul 19.00 – 20.00 WIB bersama Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dan Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi.

