JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Menyadari kebutuhan nasabah dalam berinvestasi yang tidak terbatas hanya di instrumen saham, MNC Sekuritas kembali membuat terobosan yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi saham dan reksa dana melalui satu aplikasi saja.

Dalam hitungan hari, MNC Sekuritas akan segera meluncurkan MotionTrade, rebranding dari aplikasi online trading MNC Trade New. Acara “MotionTrade Launch: Rebranding & Digital APERD” ini akan dilaksanakan pada Kamis (26/08/2021), pukul 15.30 – 16.30 WIB secara virtual.

Acara ini akan disiarkan langsung melalui Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, IDXChannel.com, RCTI+ serta YouTube MNC Sekuritas dan dihadiri oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Dalam acara ini, Anda berkesempatan meraih hadiah doorprize senilai total Rp50 juta.

Salah satu fitur menarik yang menjadi unggulan aplikasi MotionTrade adalah nasabah dapat berinvestasi saham maupun reksa dana secara online. MNC Sekuritas sebagai APERD (Agen Penjual Reksa Dana) digital, bekerja sama dengan 14 manajer investasi terkemuka di Indonesia untuk menjual produk reksa dana mereka. MotionTrade merupakan wujud kontribusi MNC Sekuritas terhadap pengembangan pasar modal Indonesia.

Ingin tahu fitur-fitur unggulan MotionTrade yang membuat investasi saham semakin mudah? Segera daftarkan diri Anda untuk ikut bergabung dalam acara peluncuran MotionTrade ini melalui link: bit.ly/LaunchingMotionTrade!

Nikmati layanan investasi saham dengan segera install aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link download bit.ly/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

