JAKARTA - Dolar AS melemah pada perdagangan Jumat, setelah pelaku pasar bereaksi terhadap pidato Pimpinan The Fed Jerome Powell. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama anjlok 0,39% menjadi 92,6893.

Pada perdagangan terakhir di New York, mata uang euro meningkat menjadi USD1,1793 dari USD1,1753 pada perdagangan sebelumnya. Pound Inggris naik menjadi USD1,3767 dari USD1,369.

Dolar Australia melonjak menjadi USD0,7311 dari USD0,7238. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (28/8/2021).

Dolar AS dibeli senilai 109,92 yen Jepang lebih rendah dari sesi sebelumnya 110,02 yen. Dolar AS juga turun menjadi 0,9115 franc Swiss dari 0,9181 franc dan anjlok menjadi 1,2619 dolar Kanada dari sebelumnya 1,2684 dolar Kanada.

Investor bereaksi terhadap pernyataan Jerome Powel di Simposium Tahunan Jackson Hole Ekonomi. Dirinya menyatakan bahwa Bank Federal dapat melakukan tapering (pengurangan) pembelian aset tahun ini setelah bank sentral itu menilai secara hati-hati terhadap risiko dari varian Delta. Ketua Fed juga memperingatkan bahwa pergerakan untuk memulai tapering pembelian aset tidak boleh diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa kenaikan suku bunga akan segera menyusul.