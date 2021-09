JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah seharian pada perdagangan hari ini. IHSG pun ditutup melemah 18,8 poin (-0,31%) ke level 6.110,2.

Apa penyebabnya?

Technical Analyst NH Korindo Sekuritas Dimas Pratama mengatakan, penutupan IHSG hari ini didorong oleh sentimen data inflasi Amerika Serikat dan juga perkembangan manufaktur di China.

Dimas melihat pelemahan terjadi selain karena tekanan jual, investor juga masih khawatir sehingga melakukan wait and see.

"Untuk perdagangan hari ini kalau kita lihat rangenya cukup sempit yakni 25 poin dan ditutup di 6.110. Kalau kita lihat, investor masih wait and see terkait data inflasi AS dan manufaktur China yang kemungkinan melambat," kata Dimas dalam 2nd Session Closing, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Menurut dia, koreksi hari ini masih dalam batas wajar, mengingat indeks masih mampu menjaga level psikologisnya di area 6.100-an.

Di samping itu, masih ada potensi penguatan ke depan, yang menurut analisa Dimas, dapat dilihat dari akumulasi pembelian bersih dari investor asing. "Sementara bursa regional juga masih terkena profit taking, tapi koreksi hari ini masih wajar, di mana asing masih terus netbuy di saham-saham besar, ke depannya masih ada potensi ke penguatan lanjutan, tapi tren saat ini masih terjaga di antara 6.100-6.150," kata Dimas. Adapun koreksi dimulai saat awal perdagangan yang dibuka di 6.123,9 dan bergerak di bawah harga penutupan kemarin di kisaran 6.125,3 - 6.100,0. Pelemahan ini membawa total 255 emiten merosot, 256 saham menguat, dan 149 stagnan. Transaksi mencapai Rp11,5 triliun dari 26 miliar lembar saham yang dijualbelikan.