JAKARTA - Sesuai dengan reputasinya sebagai perusahaan sekuritas terbaik, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang telah mendapat beragam penghargaan terus mengedukasi nasabah dan juga masyarakat umum.

Langkah edukasi ini juga dilakukan dengan memanfaatka media sosial. Melalui Instagram Live Research Corner MNC Sekuritas malam nanti, bakal dipaparkan informasi terkini seputar dunia pasar modal, yakni mengenai saham old economy dan saham new economy.

Saham old economy secara harfiah diartikan sebagai pemimpin teratas pasar. Banyak investor seringkali menyebutnya dengan istilah blue chip. Saham old economy memiliki volatilitas yang relatif rendah, pendapatan stabil, serta pengembalian yang konsisten. Sedangkan saham new economy adalah sektor baru yang memiliki potensi karena adanya perkembangan teknologi.

Investor yang baik seharusnya mampu membedakan antara saham old economy dan new economy. Hal ini karena keduanya tentu memiliki profil risiko, atribut serta potensi pengembalian yang berbeda. Jika Anda mengetahui perbedaan antara keduanya, tentu akan lebih memudahkan Anda dalam memilih saham apa yang akan Anda investasikan dalam portofolio Anda.

Seperti apa jenis dan karakteristik saham old economy? Seperti apa jenis dan karakteristik saham new economy? Bagaimana preferensi pelaku pasar terhadap saham old maupun new economy? Bagaimanakah potensi Indonesia dalam sektor new economy?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner bertema "Saham Old Economy atau New Economy" bersama Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan. Instagram Live ini dapat Anda saksikan pada Kamis (16/09/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB.