JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi terbaik belum lama ini melakukan rebranding aplikasi trading. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini menawarkan kemudahan berinvestasi saham dan reksa dana melalui satu aplikasi yaitu MotionTrade.

Melalui kerja sama dengan berbagai manajer investasi terkemuka di Indonesia, aplikasi MotionTrade menjadi supermarket reksa dana dengan variasi produk reksa dana yang dapat dipilih sesuai kebutuhan investor.

Produk investasi yang satu ini dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang sebaiknya Anda hindari ketika berinvestasi reksa dana:

1. Kurang Membaca Prospektus

Prospektus adalah salah satu pedoman yang harus Anda baca sebelum memutuskan untuk berinvestasi reksa dana.

Dalam prospektus ini terdapat hal-hal mendasar seperti jenis reksa dana, informasi manajer investasi, tata cara transaksi, legalitas, biaya dan risiko serta kebijakan pengelolaannya.

Tentu saja bila Anda tidak mengetahui kebijakan pengelolaannya, seperti saham apa saja yang dibeli oleh manajer investasi, Anda tidak tahu prospek reksa dana ini ke depannya.

2. Salah Pilih Reksa Dana

Kebanyakan orang seringkali melihat keuntungan sebagai patokan utama yang harus diperhatikan dalam berinvestasi.

Padahal dalam menentukan jenis investasi tidak hanya berdasarkan keuntungan, namun juga perlu disesuaikan dengan profil risiko Anda sebagai investor.

3. Kurang Jelasnya Tujuan Investasi

Hal penting yang harus Anda lakukan sebelum mulai berinvestasi reksa dana adalah perlunya menetapkan tujuan investasi yang jelas. Anda harus memiliki pemahaman yang lengkap mengenai rencana masa depan dan periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan investasi tersebut.

MNC Sekuritas menyediakan informasi lengkap mengenai pilihan reksa dana Anda melalui aplikasi MotionTrade. Anda dapat melihatnya pada menu ‘Fund’, kemudian pilih ‘Top Funds’ yang tersedia pada bagian ‘Quote’.

Pada bagian ‘Top Funds’ tersebut, Anda dapat melihat rekomendasi sejumlah reksa dana termasuk rinciannya, seperti histori return dalam satu bulan maupun satu tahun terakhir. Ayo, segera buka rekening reksa dana Anda secara online melalui aplikasi MotionTrade sekarang juga!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari MNC Sekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore.