JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini senantiasa memberikan info terbaru seputar dunia pasar modal.

Pada minggu lalu, IHSG ditutup melemah hampir di semua sektor, dipimpin oleh sektor teknologi -2,55% diikuti oleh sektor industri dasar -1,78%.

Baca Juga: Ini 3 Kesalahan yang Sering Dilakukan Investor Pemula Saat Berinvestasi Reksa Dana

Pelemahan IHSG dikarenakan adanya sentimen negatif akibat kecemasan investor akan gagal bayarnya raksasa properti Evergrande dari Cina. Di sisi lain, investor masih wait and see mengenai keputusan tapering off oleh The Fed.

Di dalam negeri, Bank Indonesia tetap menjaga suku bunga acuannya di level 3,5% yang dianggap menjadi level optimal untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Ini Deretan Keunggulan Investasi Saham Halal dengan MotionTrade Syariah dari MNC Sekuritas!

Adapun keputusan RDG Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% merupakan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti apa isu terpanas selama September 2021 dan kuartal 3 tahun 2021? Seperti apakah prediksi arah market pada kuartal 4 tahun 2021 dan sentimen apa yang mempengaruhinya? Bagaimana dengan strategi investasi dan trading ke depannya?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live pada Kamis (30/09/2021) bersama Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang dan Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan. Instagram Live bertajuk “Market Review Kuartal III 2021” ini dapat Anda saksikan melalui akun Instagram MNC Sekuritas pukul 19.00 - 20.00 WIB! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!