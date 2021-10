JAKARTA - MNC Sekuritas kembali mendukung selebrasi ulang tahun Galeri Investasi Universitas Bunda Mulia, kali ini selebrasi 8 tahun berdirinya galeri. Sebagai unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) makin gencar menggelar dan mendukung kegiatan edukasi saham sepanjang tahun 2021.

Selebrasi ulang tahun bertajuk “The 7th National Investment Day: Stock Analysis & Virtual Trading Competition and Mastering the Basic of Investment: Personal Finance 101 Pandemic Edition Webinar” ini diselenggarakan secara virtual pada Sabtu (02/10/2021).

Baca Juga: MNC Sekuritas: Saham Makin Populer Jadi Kado untuk yang Tersayang

Acara ini dibuka dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bunda Mulia Kandi S.S. Dahlan, dilanjutkan keynote speech oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi dan Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina. Selain itu, acara ini juga makin semarak dengan adanya seminar investasi yang dibawakan oleh Jonathan Jordian.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan Galeri Investasi Universitas Bunda Mulia yang telah berdiri sejak 2 Oktober 2013 di lokasi kampus daerah Ancol, Jakarta Utara ini, terus konsisten dalam mengedukasi mahasiswa dan mahasiswi mengenai investasi saham. Usaha yang dilakukan oleh Universitas Bunda Mulia ini rupanya berbuah manis.

Baca Juga: Yuk! Simak Market Review Kuartal III-2021 di IG Live MNC Sekuritas Malam Ini Pukul 19.00

“Galeri Investasi UBM mencatatkan pertumbuhan nilai transaksi yang tetap luar biasa selama pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2020, nilai transaksi Galeri Investasi UBM tercatat bertumbuh 66% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah nasabah juga tumbuh mencapai 39% pada tahun 2020 secara YoY,” jelas Susy dalam sambutannya.

Susy melanjutkan, sepanjang tahun 2021 hingga bulan ini, nilai transaksinya sudah hampir menyamai pencapaian full year 2020. Tidak heran, Galeri Investasi UBM berhasil menduduki posisi GI Terbaik dalam nilai transaksi secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir hingga tahun 2020. Susy mengatakan, pandemi Covid-19 ini mau tidak mau memaksa seluruh pihak termasuk pelaku industri pasar modal untuk melakukan transformasi digital. Hal inilah yang menjadi dasar aplikasi MNC Trade New kemudian bertransformasi menjadi aplikasi MotionTrade. Peluncuran aplikasi MotionTrade pada bulan Agustus 2021 merupakan bagian dari ekosistem Motion Technology, yang mengintegrasikan berbagai aplikasi Motion milik MNC Financial Services, untuk menjadi yang terdepan dalam ranah layanan keuangan digital di Indonesia. “MotionTrade dilengkapi dengan fitur-fitur unggulan untuk mendukung aktivitas investasi saham maupun reksa dana. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pembukaan rekening secara full online, perintah suara atau voice command, TradingView Chart, Super Order serta Trader View. Adanya berbagai fitur ini diharapkan mampu mempermudah generasi milenial dalam berinvestasi saham maupun reksa dana melalui aplikasi MotionTrade,” tutup Susy. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!