JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk membuka lowongan kerja melalui program Management Trainee. Program ini untuk talenta muda terbaik yang ingin belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia.

Program rekrutmen yang diberi nama Jet Roadster 2021 ini tidak hanya sekadar untuk mencari karyawan baru, melainkan juga untuk mendapatkan talenta muda yang penuh gagasan dan inovasi tinggi.

Direktur Human Capital & Transformasi Jasa Marga Enkky Sasono A.W. menjelaskan, para talenta muda terbaik ini diharapkan tidak hanya mendorong Jasa Marga untuk bertahan melewati masa VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity),namun dapat menciptakan bisnis-bisnis baru yang mendukung sustainibility Jasa Marga dalam jangka panjang ke depannya.

“Dengan mengusung semangat transformasi dan inovasi, Jasa Marga mencari high capacity talent yang mempunyai kemampuan untuk menaklukkan keterbatasan, sehingga bersama-sama dapat mendorong Jasa Marga dalam membangun kemajuan infrastruktur Indonesia,” ujar Enkky pada keterangan tertulisnya, Senin (1/11/2021).

Pendaftaran Program Jet Roadster 2021 akan dibuka mulai tanggal 3 hingga 9 November 2021. Persyaratan umum yaitu usia maksimal 26 tahun pada 31 Desember 2021 serta memiliki ijazah minimal S1/sederajat, dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

a. Teknik (Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Planologi, Teknik Industri)

b. IT (Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Elektro Bidang Komputer dan Informatika, Ilmu Komputer)

c. Komunikasi (Ilmu Komunikasi, Marketing Communication, Marketing, Public Relations, Manajemen Komunikasi)

d. Hukum

e. Statistika, Matematika

f. Keuangan (Akuntansi, Perpajakan)

g. Manajemen (Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen Bisnis)

h. Psikologi

Ketentuan lengkap mengenai jadwal dan tahapan rekrutmen, persyaratan khusus hingga cara pendaftaran dapat mengunjungi laman www.jasamarga.com/recruitment.

Dalam proses seleksi, di samping dibutuhkannya kompetensi seperti learning agility, critical thinking, creative, problem solving ideation, technology use, monitoring and control serta leadership and social influence,Jasa Marga juga membutuhkan talenta yang memiliki resilience dan stress tolerance tinggi serta fleksibel menghadapi tantangan.

Enkky menghibau kepada seluruh pelamar, agar berhati-hati dan tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Program Management Trainee Jasa Marga Jet Roadster 2021.

Enkky menekankan Jasa Marga tidak memungut biaya dalam bentuk apapun dan tidak menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya.

“Kami mengimbau untuk berhati-hati dan waspada terhadap tindakan penipuan atas kegiatan rekrutmen dan seleksi yang mengatasnamakan Jasa Marga. Harap melakukan pengecekan informasi di channel komunikasi resmi milik Jasa Marga,” tutupnya.

Informasi terkini program rekrutmen Jet Roadster 2021 hanya akan diinformasikan melalui website resmi perusahaan www.jasamarga.com/recruitment serta akun media sosial resmi Perusahaan yaitu Instagram @official.jasamarga, Twitter @OFFICIAL_JSMR, Facebook PT Jasa Marga - Persero Tbk, Youtube Official Jasa Marga serta TikTok @official.jasamarga.