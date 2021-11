JAKARTA – Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93, Jaringan Prima dan Srikandi Bisnis & Keuangan RI (SBKI) kembali berkolaborasi mempersembahkan Narasi Bangkitlah Wahai Pemuda Pemudi karya Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, yang tergabung dalam SBKI, menyatakan bahwa pemuda-pemudi Indonesia dapat bangkit dan berkontribusi terhadap kemajuan Tanah Air dengan caranya masing-masing.

“Saya yakin dengan banyak resource dan kemudahan teknologi, generasi muda Indonesia bisa makin terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui bidang bisnis dan keuangan. Salah satu cara termudah adalah dengan melek investasi, misalnya belajar investasi saham sejak dini,” jelas Susy.

Dalam kesempatan tersebut, SBKI mempersembahkan video musik lagu Pemuda ciptaan Chaseiro serta medley lagu-lagu dari berbagai daerah yang ditayangkan di akun YouTube “Jaringan PRIMA”.

Ide awal pembuatan video ini, bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan para pemuda-pemudi khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19, sesuai dengan tema 93 tahun Sumpah Pemuda: “Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh.

Srikandi Bisnis & Keuangan Indonesia (SBKI) kini beranggotakan 11 orang perwakilan wanita- wanita inspiratif yang bergerak di industri bisnis dan keuangan di Indonesia.

Kesebelas wanita-wanita inspiratif itu ialah:

1. Aviliani - Komisaris Bank Mega/Ekonom

2. Vera Eve Liem - Direktur Bank BCA

3. Yuanita Rohali - Direktur Keuangan PT Petromine Energy Trading

4. Rita Mirasari - Direktur Bank Danamon

5. Susy Meilina - Direktur Utama PT MNC Sekuritas

6. Dumasi M. M. Samosir - Direktur PT Asuransi Sinar Mas

7. Chesna Fizetty Anwar - Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

8. Evi. A. Ismail - Direktur Keuangan BPJSTK (2016 - 2021), Ketua Supervisory Board CFO Club

Indonesia

9. Lies Permana Lestari - Direktur Business Development PT Sarinah (Persero), (2016-2021)

10. Juanita A.Luthan - SEVP, Head of Consumer & Micro Business PT Bank National Nobu Tbk

11. A. Susanti - Vice President PT Rintis Sejahtera

