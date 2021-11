JAKARTA – Pemulihan ekonomi membawa dampak positif pada kuartal terakhir tahun 2021 ini. Hal ini juga turut mempengaruhi kinerja berbagai produk reksa dana yang ditawarkan oleh MNC Sekuritas melalui aplikasi online trading MotionTrade.

MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga terus memperlengkapi investor dengan strategi investasi di pasar modal termasuk, investasi reksa dana melalui aplikasi canggih MotionTrade.

Ekonomi yang tumbuh mendorong pula kinerja reksa dana yang ada di aplikasi MotionTrade. Beberapa di antaranya adalah produk reksa dana KISI Asset Management, antara lain: KISI Money Market Fund, KISI Fixed Income Fund dan KISI Equity Fund. Reksa dana KISI Equity Fund digadang-gadang menjadi produk unggulan reksa dana dari KISI Asset Management.

Apa saja keunggulan produk reksa dana tersebut? Bagaimana investor mengatur strategi investasi dan memilih produk reksa dana yang tepat? Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live bertajuk “Optimalkan Investasimu di Reksa Dana Saham” pada Selasa (9/11/2021) pukul 12.00 - 13.00 WIB bersama Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum dan Direktur KISI Asset Management Agus Sugianto. Raih kesempatan untuk memenangkan reksa dana KISI Equity Fund senilai total Rp1,25 juta untuk 5 orang pemenang!

Jangan lewatkan promo terbaru dari MNC Sekuritas dan KISI Asset Management! Raih cashback senilai Rp100.000 dengan minimum pembelian reksa dana KISI Equity Fund minimum Rp1.000.000 melalui aplikasi MotionTrade. Cashback untuk promo reksa dana ini berlaku untuk 50 orang pertama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat melihat pada link: bit.ly/promoKISIMT

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!