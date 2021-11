JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan rekor tertinggi hingga akhir tahun.

Pada penutupan perdagangan Jumat lalu, IHSG mencatatkan rekor tertinggi ke level 6.720,263.

Analis Henan Putihrai Sekuritas, Liza C Suryanata mengatakan, IHSG pada minggu depan akan terus bergerak ke arah targetnya dan melebihi All Time High (ATH) yang sudah dicetak.

"Itu juga hal sama yang dikhawatirkan minggu lalu sebenernya kita sudah sampai 6.693 - 6.700 ini what next gitu ya, i believe sih untuk konsolidasi jangka pendek sebenarnya sudah selesai i mean sudah bisa mulai terlihat selesai konsolidasinya dan kita terlihat lebih yakin lagi bergerak ke Utara," ujar Liza dalam 2nd Session Closing IDX, dikutip Minggu (21/11/2021).

Liza memprediksi bahwa IHSG sampai akhir tahun akan bergerak di rentang 6.750 - 6.850 dikarenakan waktu trading di bulan Desember yang tidak efektif.

"Pernah saya utarakan sebelumnya untuk target IHSG sampai akhir tahun itu berada di 6.750 sampai 6.850, considering kita sekarang sudah di mid November, sebentar lagi juga masuk bulan Desember mungkin waktu trading kita tidak akan efektif sepanjang bulan. So i believe target itu masih valid untuk akhir tahun," katanya.

Dengan demikian, untuk jangka pendek, Liza yakin IHSG akan menembus 6.750 terlebih dahulu. Apalagi, banyak sentimen positif yang akan mengiringi. "Untuk jangka pendek mungkin first target kita lihat dulu bullish lebih lanjut ke 6.750, saya lihat juga saham blue chips akhirnya mulai bangkit lagi hari ini (Jumat) seperti TLKM UNVR BRI oke, masih banyak potensi pada saham-saham banking lainnya," jelas Liza. "Dan jangan lupa minggu depan ada IPO Mitratel, mulai melantai, nah ini juga merupakan IPO yang tergolong jumbo yang sangat kita nanti-nantikan pastinya dan so i believe minggu depan tenaga bullish-nya semakin rame," katanya.