JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya, MNC Sekuritas mewujudkannya dalam bentuk aplikasi MotionTrade.

Aplikasi MotionTrade ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi pendahulunya yaitu MNC Trade New. Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun lalu, aplikasi ini telah dilengkapi dengan sejumlah fitur untuk menunjang kebutuhan nasabah.

Berikut ini 3 fitur utama yang menjadi kebanggaan aplikasi MotionTrade.

1. Dilengkapi dengan Fitur Perintah Suara

Salah satu fitur unggulan aplikasi MotionTrade adalah perintah suara. Fitur ini merupakan fitur perintah suara pertama yang terdapat di aplikasi online trading sekuritas di Indonesia. Fitur ini dapat digunakan untuk mengecek harga saham, menjual saham dan juga membeli saham. Fitur ini juga dapat digunakan untuk input transaksi jual dan beli, bahkan membaca berita ekonomi.

2. Investasi Saham dan Reksa Dana dalam Satu Aplikasi

Selain fitur perintah suara, aplikasi MotionTrade juga dapat digunakan untuk berinvestasi saham dan reksa dana melalui satu aplikasi saja. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai pilihan produk reksa dana dari manajer investasi ternama. Dengan demikian, Anda pun dapat memilih produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik berupa saham atau reksa dana.

3. Kemudahan Membuka Rekening Saham Full Online

Proses pembukaan rekening saham di aplikasi MotionTrade sangat cepat dan mudah. Anda dapat melakukan pembukaan rekening saham secara full online, hanya dengan mengunduh aplikasi MotionTrade di PlayStore atau AppStore. Jika Anda ingin membuka rekening saham, Anda dapat memilih Menu ‘Open Account’.

Itulah dia sejumlah alasan mengapa aplikasi MotionTrade dapat Anda gunakan sebagai sarana Anda berinvestasi. Jadi, tunggu apalagi? Yuk, segera buka rekening saham Anda melalui aplikasi MotionTrade dan rasakan sendiri manfaatnya!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari MNC Sekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.