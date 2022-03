JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) bakal menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp2 triliun. Adira akan merilis obligasi berkelanjutan V tahap III Rp1,7 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan IV tahap III Rp300 miliar.

Dilansir dari laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi senilai Rp1,7 triliun itu merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan V dengan target dana Rp9 triliun. Kali ini, Adira membaginya menjadi tiga seri yakni seri A Rp20 miliar berbunga 3,5%, seri B Rp830 miliar berbunga 5,6%, dan seri C Rp250 miliar berbunga 6,25%.

Sementara sukuk mudharabah bernilai Rp300 miliar merupakan bagian dari sukuk mudharabah IV dengan target dana Rp1 triliun. Adira juga membagi sukuk ini menjadi tiga seri yakni seri A Rp153 miliar, seri B Rp49 miliar, dan seri C Rp98 miliar. Tiga seri tersebut menawarkan bagi hasil floating.

Baik obligasi dan sukuk Adira tersebut baru akan mulai ditawarkan pada 16-17 Maret mendatang, dan ditargetkan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 23 Maret 2022. Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah Adira antara lain CIMB Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sepanjang tahun 2021 kemarin, Adira Finance berhasil bukukan laba bersih (net profit after tax/NPAT) sebesar Rp1,2 triliun atau tumbuh 18,2% secara tahunan (year on year/yoy). Laba didorong peningkatan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) dan menurunnya biaya kredit (cost of credit/CoC). Presiden Direktur Adira Finance, Hafid Hadeli pernah bilang, secara umum kinerja perseroan pada 2021 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.