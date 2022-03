JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berinvestasi di pasar modal memang memiliki risiko yang cukup tinggi namun potensi imbal hasilnya juga menjanjikan. Berikut ini adalah beberapa tips aman bertransaksi saham dengan aplikasi MotionTrade.

1. Tidak Mudah Tergiur Iming-Iming Oknum

Saat ini banyak sekali grup komunikasi yang mengatasnamakan komunitas investasi tertentu, dengan iming-iming keuntungan setinggi langit dalam waktu yang sangat singkat. Hati-hati dengan modus penipuan seperti ini, apalagi yang memberikan janji keuntungan tertentu.

Dalam investasi, selalu ada unsur ketidakpastian dan risiko yang harus diterima investor. Jika investasi memberikan hasil pasti, investor perlu cermat dan cerdas untuk memastikan investasi tersebut bukan investasi bodong.

2. Menyetor Dana Deposit Awal ke Rekening Atas Nama Pribadi

Setelah rekening saham Anda sudah berhasil terbuat, hal yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah menyetor dana deposit awal. Anda dapat menyetor dana deposit awal ke nomor Rekening Dana Nasabah (RDN) atas nama Anda sendiri, kemudian mengecek status dana deposit melalui aplikasi MotionTrade.

Jangan mudah terjebak penipuan yang menginstruksikan Anda untuk menyetor dana deposit awal ke rekening orang lain.

3. Membeli Lebih dari Satu Jenis Saham

Ada baiknya Anda mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi pembelian saham, sehingga Anda tidak hanya membeli satu jenis saham. Penting untuk melakukan diversifikasi pembelian saham karena jika ada salah satu saham Anda yang mengalami kerugian, Anda masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan untung dari saham Anda yang lainnya.

Agar dapat lebih memahami cara bertransaksi saham, Anda dapat mulai membuka rekening saham melalui aplikasi MotionTrade. MotionTrade juga telah menyediakan fitur untuk melakukan reset bagi pin/ password Anda khusus bagi Anda yang sudah memiliki rekening saham namun lupa pin/ password Anda.

Pada bagian awal, Anda dapat memilih fitur ‘ Forgot Password/ Pin’. Setelah itu, Anda dapat memilih pin/ password yang Anda lupa. Pastikan, Anda sudah mengetik login id dan email Anda dengan benar.

Setelah memilih ' Confirm’, Anda dapat memeriksa email Anda secara berkala. Simak informasi selengkapnya melalui link: bit.ly/mncsforgotpassword!

