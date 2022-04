JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Di bulan suci Ramadan, MNC Sekuritas menggandeng sejumlah pihak dalam menyelenggarakan program edukasi bertemakan investasi syariah.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Maybank Asset Management dalam menyelenggarakan IG Live bertajuk “Investasi Bebas Riba”. Salah satu pilihan investasi bebas riba sesuai dengan prinsip syariah adalah reksa dana syariah.

Reksa dana syariah adalah jenis reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan prinsip syariah Islam, seperti saham syariah dan sukuk.

Bagaimanakah mekanisme dari investasi reksa dana syariah? Seperti apakah karakteristik reksa dana syariah? Apakah keuntungan reksa dana syariah termasuk riba? Apa yang dilakukan Manajer Investasi apabila pada suatu produk reksa dana syariah ditemukan aset-aset yang tidak syariah?

Simak ulasan selengkapnya melalui IG Live MNC Sekuritas bersama Maybank Asset Management pada Senin (25/04/2022) pukul 16.00 – 17.00. IG Live ini menghadirkan host Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah dan narasumber Partnership Distribution Sales Maybank Asset Management Stevano Capriovesa. Saksikan IG Live ini hanya melalui akun @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!