JAKARTA - PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2022 sebanyak Rp553 miliar. Adapun harga penawaran sebesar 100% dari nilai nominal obligasi.

Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategik Medikalola Hermina, Aristo Setiawidjaja, aksi penggalangan dana bertujuan untuk ekspansi kapasitas rumah sakit. Dimana penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I perseroan dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1 triliun.

”Penawaran obligasi ini akan dijamin secara penuh (full commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp100 miliar melalui pilihan dua seri,”ujarnya.

Disebutkan, untuk jumlah Obligasi seri A, perseroan menawarkan sebesar Rp37 miliar dengan tingkat bunga 6,25% per tahun dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan Seri B ditawarkan senilai Rp63 miliar dengan tingkat bunga 6,75% per tahun dalam jangka waktu lima tahun. Adapun sisa penawaran jumlah pokok obligasi sebanyak Rp453,5 miliar akan perseroan jamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Kemudian bila jumlah dalam penjaminan best effort tidak terjual sebagian atau seluruhnya, sisa yang tidak terjual bukan menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut. Rencananya, sebanyak 40% dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit yang tidak terbatas hanya pada pembelian lahan.

Sejauh ini, Medikaloka Hermina masih dalam tahap identifikasi lahan sehingga pihak penjual dan nilai pembelian belum dapat ditetapkan. Selanjutnya, sebanyak 25% dana hasil obligasi akan dimanfaatkan untuk membeli peralatan umum dan medis. Sisa dana akan dipakai sebagai modal kerja, di antaranya untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lain-lain. Untuk penggunaan modal kerja anak usaha, emiten dengan kode saham HEAL ini bakal mengucurkan melalui pinjaman pemegang saham (shareholder’s loan) dengan tingkat suku bunga sebesar 12,5% per tahun dan tenor 1 tahun, yang dapat dilunasi sewaktu waktu sebelum jatuh tempo. HEAL berencana melangsungkan penawaran umum obligasi pada 8-11 Juli 2022. Kemudian, tanggal penjatahan diperkirakan pada 12 Juli 2022, distribusi obligasi secara elektronik dan pengembalian uang pemesanan dilaksanakan pada 14 Juli 2022, dan pencatatan di BEI pada 15 Juli 2022. Dalam aksi korporasi ini, HEAL menunjuk PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dipercaya sebagai wali amanat.