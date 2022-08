JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) menyampaikan telah menyelesaikan proses right issue.

Adapun para pemegang saham BCIC adalah J Trust Co. Ltd, Jepang, dan kelompok usahanya yakni J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura menyerap right issue tersebut.

Dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu (28/8/2022), J Trust Co. Ltd menyerap right issue BCIC senilai Rp880 miliar dengan memborong 2,93 miliar saham di harga Rp300 pada 19 Agustus 2022.

Dengan begitu, J Trust Co. Ltd kini menggenggam 13,43 miliar saham Bank JTrust setara dengan 74,16%. Bertambah 2,93 miliar saham dari sebelumnya 10,49 miliar saham atau 74,23% yang mana jumlah saham bertambah namun secara presentasi mengalami penurunan.

Secara bersamaan, J Trust Asia Pte. Ltd juga menuntaskan penyerapan right issue Bank JTrust senilai Rp230 miliar dan menambah 766,66 juta saham dengan harga pelaksanaan Rp300 per saham. Dengan begitu, tabulasi saham J Trust Asia bertambah menjadi 3,49 miliar saham dari sebelumnya 2,73 miliar saham.

Sehingga kedua pemegang saham BCIC tersebut mengeksekusi sebanyak 3,7 miliar saham. Adapun total yang dihimpun dari aksi tersebut yakni senilai Rp1,11 triliun untuk menebus saham baru itu. Per 31 Juli 2022, Pemegang Saham Bank JTrust antara lain J Trust Co 10,49 miliar saham atau 74,22%. Sedangkan J Trust Asia Pte Ltd 2,73 miliar saham ekuivalen dengan 19,31%, masyarakat 767,86 juta saham setara dengan porsi kepemilikan 5,43%, dan JTrust Investment 145,57 juta saham setara dengan porsi 1,029%. Sebagai informasi, sebelumnya Bank JTrust menawarkan right issue 4,24 miliar saham dan tercatat 117 pemesan membeli 3,96 miliar saham. Artinya, ada 275,17 juta saham dengan tambahan 3,96 miliar saham baru itu, sehingga jumlah saham beredar Bank JTrust menjadi 18,1 miliar dari sebelum right issue sekitar 14,14 miliar saham. Saham baru sebanyak 3,96 miliar saham itu diboyong J Trust Co. Ltd 2,93 miliar saham atau 73,93%, lalu J Trust Asia Pte Ltd menjaring 766,66 juta saham setara dengan 19,32%, dan JTrust Investments Indonesia mengarungi 266,66 juta saham atau 6,72%.