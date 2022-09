JAKARTA – Anak usaha PT KAI (Persero) KAI Logistik membukukan pendapatan usaha sebesar Rp492 miliar sepanjang paruh pertama tahun 2022. Pendapatan KAI Logistik naik 88% dari program semester 1.

Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3% dari periode yang sama tahun 2021. Sementara laba komprehensif sebesar Rp45 miliar dan tercapai 100% dari programnya. Layanan dengan kinerja volume tertinggi tercatat pada penanganan batubara dengan volume 7.169.862 ton disusul oleh kinerja angkutan kontainer sebesar 708.240 ton.

Walau di tengah masa pemulihan kondisi ekonomi, namun KAI Logistik optimis mampu membukukan pendapatan hingga akhir tahun 2022 dengan prognosa pendapatan usaha sebesar Rp1 Triliun dari RKAP sebesar Rp1,1 Triliun dan laba sebesar Rp101 miliar dari RKAP 2022 sebesar Rp110 Milyar. Pada sisi volume angkutan KAI Logistik optimis mampu mengelola lebih dari 23 juta ton untuk seluruh jenis komoditi dan meningkat lebih dari 7% dari tahun 2021.

Direktur Utama KAI Logistik TLN Ahmad Malik Syah mengungkapkan, dalam mewujudkan kinerja tersebut, KAI Logistik telah memetakan serangkaian strategi di antaranya dengan meluncurkan tagline Ispossible pada HUT KAI Logistik ke-13. Ispossible merefleksikan bahwa dengan KAI Logistik, segala sesuatunya memungkinkan (everything ispossible).

“Memberikan ruang seluasnya bagi Perseroan untuk tumbuh dan berkembang dengan inovasi dan adaptasi khususnya di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity),” kata dia.

Pria yang akrab disapa Malik tersebut juga mengungkapkan bahwa dengan pembaruan branding melalui tagline Ispossible, KAI Logistik juga melakukan diferensiasi dan segmentasi untuk setiap produk yang ditawarkan di antaranya KALOG EXPRESS untuk layanan Kurir dan Logistik, KALOG PLUS untuk mengakomodir kebutuhan layanan logistik dengan penanganan yang lebih khusus serta KALOG PRO dengan segmentasi korporasi dan menawarkan one stop logistic service diantaranya untuk angkutan semen, Limbah B3 serta penanganan Batubara di Sumatera Selatan.

KAI Logistik telah melengkapi layanan dengan self service machine (mesin mandiri) di outlet tertentu KAI Logistik, sehingga memberikan kemudahan bagi Pelanggan untuk melakukan transaksi secara mandiri tanpa perlu mengantre untuk layanan pelanggan. Dengan self service machine tersebut, Pelanggan dapat melakukan one stop transaction seperti melakukan penginputan detail pengiriman, penimbangan paket, hingga pembayaran secara digital.

Selain itu self service machine ini juga dilengkapi fitur tracking dan cek tarif. Self service machine ini melengkapi layanan kurir yang ditawarkan dimana menyediakan beragam jenis pengiriman di antaranya antar stasiun atau antar pintu.

“Selain self service machine, KAI Logistik juga dalam waktu dekat akan meluncurkan mobile apps untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada Pelanggan. Kemudahan ini merupakan langkah adaptif kami dalam memahami kebutuhan Pelanggan yang mengedepankan layanan yang mudah, cepat, dan aman” tutup Malik.