MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

Berinvestasi saham merupakan salah satu hal yang mulai dilakukan banyak orang untuk meraih tujuan finansial. Ada beragam alasan mengapa banyak orang memilih berinvestasi saham. Salah satunya karena kemudahan investasi di manapun dan kapan pun. Bagi investor pemula, sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi saham, ada baiknya Anda mengenal 5 jenis saham yang telah dirangkum oleh MotionTrade berikut:

1. Blue Chip Stocks

Saham ini banyak dipilih investor karena merupakan saham dari perusahaan yang memiliki reputasi dan kinerja keuangan yang baik. Biasanya investor yang memiliki saham blue chip dapat meraih dividen yang stabil karena emiten yang masuk daftar blue chip rajin membagikan dividen.

2.Income Stocks

Saham ini memiliki keunggulan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Income stocks sangat memperhatikan dividen yield yang dibagikan setiap tahunnya. Jenis saham ini lebih cocok untuk investor yang memiliki profil risiko konservatif, atau memiliki target pendapatan dividen stabil untuk kebutuhan pensiun atau dana pendidikan anak.

3. Growth Stocks

Growth stocks merupakan saham emiten yang diperhitungkan akan mengalami laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata pasar. Jenis saham ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu saham well-known dan lesser known. Saham well-known mirip dengan saham blue chip yang memiliki perkembangan pendapatan tinggi dan memiliki reputasi tinggi, sementara saham lesser known merupakan saham yang bukan petinggi di dalam industrinya dan kurang populer di kalangan emiten. Meskipun kurang populer di kalangan emiten, perusahaannya mempunyai kinerja yang bagus.

4. Speculative Stocks

Apakah Anda merupakan investor dengan profil risiko tinggi yang berani mengambil risiko untuk memperoleh imbal hasil yang agresif? Saham jenis ini berpotensi untuk menghasilkan keuntungan tinggi di masa depan, namun kekurangannya adalah tidak memberikan keuntungan yang konsisten karena pergerakannya cenderung fluktuatif dan sulit ditebak.

5. Counter Cyclical Stocks

Saham jenis ini relatif stabil saat kondisi ekonomi sedang fluktuatif karena tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi dan bisnis. Saham jenis ini cocok untuk Anda jadikan sebagai pilihan investasi jangka panjang. Contoh emiten yang masuk dalam jenis ini adalah emiten yang bergerak dibidang kebutuhan sehari-hari, misalnya consumer goods.

Anda dapat dengan mudah menentukan jenis saham apa yang cocok dengan profil Anda setelah mengetahui perbedaannya.